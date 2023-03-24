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Азербайджанская делегация встретилась в Нью-Йорке с заместителем генсека ООН

Азербайджанская делегация встретилась в Нью-Йорке с заместителем генсека ООН Делегация Азербайджана во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, принимающая участие в Водной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретилась с заместителем генерального секретаря всемирной организации по экономическим
Экология
24 марта 2023 г. 03:46
Азербайджанская делегация встретилась в Нью-Йорке с заместителем генсека ООН

Делегация Азербайджана во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, принимающая участие в Водной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретилась с заместителем генерального секретаря всемирной организации по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

Как сообщает американское бюро Report, на встрече заместитель генсека ООН был проинформирован о работе, проводимой в Азербайджане в направлении эффективного использования водных ресурсов, важности международного сотрудничества в управлении трансграничными реками, загрязнении Охчучая промышленными отходами со стороны Армении. Было отмечено, что непредоставление армянской стороной карт минных полей влияет на восстановительные и созидательные работы на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

На встрече также состоялись обсуждения касательно различных тем, представляющих взаимный интерес.

Министр пригласил Ли Цзюньхуа на 2-й Бакинский форум по устойчивому развитию, который планируется провести в Азербайджане в ноябре этого года. Заместитель генерального секретаря ООН, в свою очередь, высоко оценил приглашение и выразил удовлетворение вкладом Азербайджана в деятельность ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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