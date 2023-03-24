Азербайджанская делегация встретилась в Нью-Йорке с заместителем генсека ООН

Делегация Азербайджана во главе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, принимающая участие в Водной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, встретилась с заместителем генерального секретаря всемирной организации по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.
Как сообщает американское бюро
На встрече также состоялись обсуждения касательно различных тем, представляющих взаимный интерес.
Министр пригласил Ли Цзюньхуа на 2-й Бакинский форум по устойчивому развитию, который планируется провести в Азербайджане в ноябре этого года. Заместитель генерального секретаря ООН, в свою очередь, высоко оценил приглашение и выразил удовлетворение вкладом Азербайджана в деятельность ООН.