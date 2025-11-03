Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Экология
    • 03 ноября, 2025
    • 15:23
    Азербайджан примет участие в совещании по рыбным ресурсам Каспия в Ашхабаде

    В Ашхабаде в конце ноября Россия, Азербайджан, Туркменистан, Иран и Казахстан проведут совещание по рыбным ресурсам Каспийского моря.

    Об этом в интервью Report сообщил директор Центра рыболовства и аквакультуры Минсельхоза Джейхун Алиев.

    Он отметил, что в ходе совещания страны поделятся информацией о квотах на вылов различных видов рыб, а также обсудят вопросы их распределения.

    "Будут учтены потребности рыбаков в каждой стране и промышленная инфраструктура. До сих пор эти исследования проводила только Россия. В этом году Азербайджан впервые предоставит свои научные данные, а также базовую информацию о рыбных ресурсах в Каспийском море", - сказал Алиев.

    Полную версию интервью можно прочитать по ссылке.

