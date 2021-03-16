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Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией

Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией "Азербайджан - немноговодная страна. 70 процентов нашей потребности в воде формируется извне. Большая часть водного потенциала Азербайджана находится в Карабахе. В связи с этим ведутся соответствующие мониторинговые работы".
Экология
16 марта 2021 г. 16:06
Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией
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"Азербайджан - немноговодная страна. 70 процентов нашей потребности в воде формируется извне. Большая часть водного потенциала Азербайджана находится в Карабахе. В связи с этим ведутся соответствующие мониторинговые работы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он отметил, что Армения регулярно нарушает конвенции, связанные с экологией:

"Предварительные результаты мониторинга будут представлены международным организациями. Противник сбрасывал в реку Охчучай отходы рудоочистительного завода. Кроме того, армяне сбрасывают в реки всё, что им попадает под руки, в результате всё это оказывается в реке Араз. В итоги они загрязняют нашу природу и реки. В связи с этим также ведутся мониторинги, будет поднят вопрос перед международными структурами".

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Версия на английском языке Azerbaijan to appeal to international organizations over river pollution
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycan çaylarını çirkləndirməsilə bağlı beynəlxalq qurumlara müraciət olunacaq

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