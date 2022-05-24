Азербайджан и Италия обсуждают новые технологии в сфере переработки отходов

Азербайджан и Италия обсуждают новые технологии в сфере переработки отходов, которые позволят минимизировать вред экологии.

Азербайджан и Италия обсуждают новые технологии в сфере переработки отходов, которые позволят минимизировать вред экологии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, отвечая на вопросы в рамках Дня итальянского дизайна в Университете ADA.

По словам министра, в Сумгайыте есть завод по производству полиэтилена, подрядчиком строительства предприятия являлась итальянская группа компаний Maire Tecnimont.

С этой компанией обсуждался вопрос производства новой продукции из пластика и получения энергии из пластика.

М. Бабаев отметил, что в Азербайджане большое внимание уделяется минимизации выбросов в атмосферу вредных веществ и заботе об экологии.