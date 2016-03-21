Австралия объявила о максимальной опасности для Большого барьерного рифа

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Австралия повысила до максимального уровень опасности для Большого барьерного рифа.

Report со ссылкой на "Би-би-си" сообщает, что коралловый риф обесцвечивается: этот процесс сейчас происходит наибольшими темпами за последние 14 лет.

Уровень опасности обесцвечивания власти Австралии назвали "высоким".

Это связано с ростом температуры океана на фоне глобального потепления и влияния течения Эль-Ниньо.

Подобное происходило в 1998 и 2002 году - тогда температура воды также росла из-за Эль-Ниньо.

В эти годы процесс обесцвечивания кораллов был сильнее.

Большой барьерный риф протягивается на 2,3 тысячи км. Проблема в наибольшей степени затрагивает северную часть рифа, пояснил министр окружающей среды Австралии Грег Хант.

Управление морским парком Большого барьерного рифа пояснило, что после повышения уровня опасности они могут начать исследования, чтобы понять, что происходит с кораллами, передает Франс Пресс. Ученые должны понять, каково здоровье кораллов и как восстановить риф.

В результате обесцвечивания кораллы становятся белыми. Это не означает, что коралл умер, но он становится намного более хрупким. Этот процесс угрожает биологическому разнообразию рифа, а также таким отраслям, как туризм и рыболовство.