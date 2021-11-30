Атлантический циклон станет причиной резкого похолодания в Азербайджане

30 ноября и в первые дни декабря погодные условия в странах региона будут находиться под влиянием атлантических циклонов.

30 ноября и в первые дни декабря погодные условия в странах региона будут находиться под влиянием атлантических циклонов.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, прохождение холодных атмосферных фронтов в соседней Турции и на юге России вызвало определенные проблемы.

"Надвигающийся на Азербайджан холодный атмосферный фронт сначала вызовет усиление юго-западного ветра, не столь характерного для зимнего сезона. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами порывы ветра будут достигать 23-28 м/с. Днем 1 декабря юго-западный ветер сменится сильным северо-западным ветром с порывами до 25-30 м/с. Сильный ветер продержится до утра 2 декабря. В связи с непогодой мы рекомендуем гражданам проявлять осторожность", - добавила глава Национальной службы гидрометеорологии.

По словам У.Тагиевой, резкие колебания атмосферного давления неблагоприятны для метеочувствительных людей: "С 1 декабря в северных и западных районах будут наблюдаться осадки, в некоторых районах осадки будут интенсивными, в горных и предгорных районах ожидается снег. Днем 2-го декабря осадки постепенно прекратятся. Преобладание юго-западного ветра днем 1 декабря будет чревато повышением температуры, 2-го декабря температура воздуха, напротив, опустится на 5-8 градусов".