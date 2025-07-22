Антониу Гутерриш: За 15 лет стоимость хранения энергии снизилась на 90%

За последние 15 лет стоимость хранения энергии снизилась на 90%.

За последние 15 лет стоимость хранения энергии снизилась на 90%.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе специального обращения.

"Сейчас у нас есть шанс построить энергетические системы XXI века. Технологии уже идут вперед. За 15 лет стоимость систем хранения энергии снизилась на 90%. Но из каждого доллара, вложенного в возобновляемую энергетику, только 60 центов направляется на сети и хранение. Мы строим объекты ВИЭ, но подключаем их слишком медленно", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в три раза больше мощностей возобновляемой энергетики, чем за весь прошлый год, ожидают подключения к сетям.

Тем временем ископаемое топливо продолжает занимать доминирующее положение в мировом энергетическом балансе.

Гутерриш подчеркнул, что для ускорения перехода к чистой энергии необходимо срочно инвестировать в так называемый "позвоночник" новой энергетики - развитие электросетей, региональную интеграцию, масштабное внедрение систем накопления энергии, а также строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей.

"Нам нужна не только энергоэффективность, но и электрификация зданий, транспорта и промышленности. Только так мы сможем реализовать весь потенциал возобновляемой энергетики и построить по-настоящему чистую энергосистему", - заключил Генсек ООН.