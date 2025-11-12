Али Алиев: Склон Ахмедли относится к классической оползневой зоне

Склон Ахмедлы является классической оползневой зоной.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

Он отметил, что оползни на этой территории происходили и раньше. К примеру, в 2016 году в этой зоне Министерством чрезвычайных ситуаций было построено бетонное заграждение:

"Склон был выровнен, реализованы меры по снижению интенсивности оползневых процессов. Сейчас вновь возникла необходимость в выравнивании данной местности и частичном снятии нагрузки. Рельеф склона очень крутой. При посадке растений и деревьев проводился интенсивный полив через трубы. Одна из основных причин оползней - размягчение пород в результате полива".