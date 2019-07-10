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В Азербайджане 13-14 июля ожидается сильный ветер, температура воздуха понизится на 5-8 градусов

13-14 июля ожидается сильный ветер, похолодает на 5-8 градусов

"В выходные дни погода будет достаточно прохладной для июля. Потому что начиная с вечера 12 июля ожидается очередное усиление северо-западного ветра".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. 

По ее словам, температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с сегодняшним днем и не будет превышать 28-32 градуса, что является достаточно комфортной для нашего региона температурой летнего сезона.

"Первая половина июля не испытывает нас в выносливости к жаре и это радует. Средняя температура воздуха в первой декаде была лишь на 0,7 градуса выше нормы. В выходные дни погода будет достаточно прохладной для июля. Потому что начиная с вечера 12 июля ожидается очередное усиление северо-западного ветра, который сохранится до конца выходных дней. Максимальные порывы ветра 12-13 июля могут достигать 23-28 м/с, в связи с этим будьте внимательны на море.

По районам же, особенно в горных и предгорных районах, прогнозируются кратковременные ливневые дожди, не исключен град и возможно увеличение водности в горных реках", - добавила У.Тагиева.

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