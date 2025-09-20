WSJ: Трамп планирует встретиться с президентом Сирии и Зеленским

Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп также может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем впервые за свой второй президентский срок. Даты возможных встреч пока не называются.

Напомним, что 16 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил о вероятности встречи Трампа с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.