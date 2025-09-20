Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    WSJ: Трамп планирует встретиться с президентом Сирии и Зеленским

    Другие
    • 20 сентября, 2025
    • 20:17
    WSJ: Трамп планирует встретиться с президентом Сирии и Зеленским

    Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, Трамп также может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем впервые за свой второй президентский срок. Даты возможных встреч пока не называются.

    Напомним, что 16 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил о вероятности встречи Трампа с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.

    Дональд Трамп Ахмед аш-Шараа Владимир Зеленский встреча Генассамблея ООН
    KİV: Tramp Suriya Prezidenti və Ukrayna lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Последние новости

    21:12

    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира в Хорватии

    Индивидуальные
    21:09

    Демократы потребовали встречи с Трампом

    Другие страны
    21:01
    Видео

    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Руанды

    Внешняя политика
    21:01

    В Гааге полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов

    Другие страны
    20:46

    Bild: Уровень недовольства граждан ФРГ действиями Мерца рекордно повысился

    Другие страны
    20:43
    Фото

    Формула 1: Второй день Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Формула 1
    20:30
    Фото

    Празднование Дня города Ханкенди завершилось грандиозным концертом

    Kультурная политика
    20:21

    В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    Происшествия
    20:17

    WSJ: Трамп планирует встретиться с президентом Сирии и Зеленским

    Другие
    Лента новостей