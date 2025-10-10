Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского коллегу Владимира Путина, поделившись кадрами его сегодняшних заявлений о Нобелевской премии.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию лидер США разместил в Truth Social.

"Спасибо президенту Путину,"- написал он.

Напомним, Путин на пресс-конференции в Таджикистане заявил, что не ему судить, достоин ли Дональд Трамп Нобелевской премии мира, при этом подчеркнул, что он "реально много делает для разрешения сложных кризисов".

Сегодня комитет Нобелевской премии присудил премию мира бывшему депутату парламента Венесуэлы, оппозиционному политику Марие Корина Мачадо. Кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на премию.