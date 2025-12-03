Путин: РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных в США средств

Россия могла бы направить в Совет мира по управлению сектором Газа 1 миллиард долларов из своих замороженных активов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин.