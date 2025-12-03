Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    22 января, 2026
    • 00:11
    Путин: РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных в США средств

    Россия могла бы направить в Совет мира по управлению сектором Газа 1 миллиард долларов из своих замороженных активов.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

    "Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе Совета мира, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин.

    Россия замороженные российские активы Палестина сектор Газа "Совет мира"
    Rusiya dondurulmuş aktivlərindən "Sülh Şurası"na 1 milyard dollar ayırmağa hazırdır

