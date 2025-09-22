Азербайджан и Сербия обсудили укрепление стратегического партнерства

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, стороны подчеркнули, что взаимные визиты на высоком уровне, проведенные встречи и мероприятия и подписанные документы способствовали доведению отношений между Азербайджаном и Сербией до уровня стратегического партнерства.

Было также отмечено, что существует большой потенциал для укрепления экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, в частности в сфере взаимных инвестиций, энергетики, транспорта и др.

Стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, диверсификации экономического сотрудничества, а также взаимного продвижения торговых, инвестиционных и деловых связей. В ходе обмена мнениями была подчеркнута важность успешной реализации взаимовыгодных экономических проектов.