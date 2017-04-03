Зять Трампа прибыл в Ирак

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который был назначен старшим советником главы государства, прибыл с необъявленным визитом в Ирак.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, поехать в Ирак Кушнеру предложил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерал Джозеф Данфорд.

В свою очередь Reuters сообщает, что Кушнер хотел лично оценить ситуацию в Ираке, таким образом продемонстрировав поддержку иракским властям.