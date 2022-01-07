Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алматы

Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алмате.

Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Атамекен бизнес".

Телеканал также отмечает, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом "Атамакен бизнес" не уточняет, копии каких именно фильмов пострадали в результате событий в Алматы и где они хранились.

Киностудия "Казахфильм" была основана в 1934 году, находится в Алматы. В советский период на студии были созданы известные фильмы, становившиеся лидерами всесоюзного проката. Среди них - "Конец атамана" (1972, режиссер Шакен Айманов, 30,6 млн зрителей), "Девушка-джигит" (1955, режиссер Павел Боголюбов, 27,8 млн зрителей), "Там, где цветут эдельвейсы" (1966, режиссер Ефим Арон и Шарип Бейсембаев, 25, 3 млн зрителей), "Транссибирский экспресс" (1978, режиссер Эльдор Уразбаев, 23,8 млн зрителей), "Игла" (1988, режиссер Рашид Нугманов, 15,5 млн зрителей).