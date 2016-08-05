Знаменитую ярмарку в Лилле отменили из-за угрозы терактов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Одну из крупнейших в Европе ярмарок в Лилле на севере Франции отменили из-за угрозы безопасности в связи с недавними терактами. Ярмарка должна была пройти 3-4 сентября, в прошлом году её посетили 2,5 млн. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, мэр Лилля Мартин Обри заявил, что отмена была болезненным решением, однако существуют риски, которые власти не могут свести к нулю.

Местный чиновник Мишель Лаланд рассказал, что опасность представляет "формат (блошиного рынка) с улицами, полными людьми".

"Приходит время, когда несмотря на наши желания и убеждения, мы должны сказать стоп", - заявил он.

Блошиный рынок в Лилле стал очередным мероприятием, отмененным с момента теракта в Ницце в июле.