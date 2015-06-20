​Журналист Bloomberg станет пресс-секретарем Пентагона

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Журналист Bloomberg TV Питер Кук станет новым пресс-секретарем Пентагона.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на главу минобороны Эштона Картера.

Картер отметил, что опыт Питера и его подход к делу «делает его идеальным кандидатом, чтобы представлять ведомство в важный период для страны и для вооруженных сил».

Кук возглавлял Bloomberg TV в Вашингтоне. Предполагается, что к обязанностям он приступит уже в июле.