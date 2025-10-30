Журналист Axios: США одобряют участие турецких военных в миссии в Газе
- 30 октября, 2025
- 23:53
США хотят, чтобы турецкие военные участвовали в миротворческой миссии в секторе Газа, несмотря на позицию Израиля.
Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американского чиновника.
"Турция очень помогла в достижении мирного соглашения по Газе, и критика (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в адрес Турции была очень контрпродуктивной", - сообщил источник.
Отметим, что согласно мирному плану по Газу, предложенному американским лидером Дональдом Трампом, в анклаве будет сформирован международный воинский контингент для контроля ситуации после прекращения огня между ХАМАС и Израилем 10 октября. Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.
Ранее сообщалось, что в этот контингент войдут Египет, Турция, Индонезия и другие страны.