Журналист Axios: США одобряют участие турецких военных в миссии в Газе

США хотят, чтобы турецкие военные участвовали в миротворческой миссии в секторе Газа, несмотря на позицию Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американского чиновника.

"Турция очень помогла в достижении мирного соглашения по Газе, и критика (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в адрес Турции была очень контрпродуктивной", - сообщил источник.

Отметим, что согласно мирному плану по Газу, предложенному американским лидером Дональдом Трампом, в анклаве будет сформирован международный воинский контингент для контроля ситуации после прекращения огня между ХАМАС и Израилем 10 октября. Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.

Ранее сообщалось, что в этот контингент войдут Египет, Турция, Индонезия и другие страны.