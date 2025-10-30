Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Журналист Axios: США одобряют участие турецких военных в миссии в Газе

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 23:53
    США хотят, чтобы турецкие военные участвовали в миротворческой миссии в секторе Газа, несмотря на позицию Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на американского чиновника.

    "Турция очень помогла в достижении мирного соглашения по Газе, и критика (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху в адрес Турции была очень контрпродуктивной", - сообщил источник.

    Отметим, что согласно мирному плану по Газу, предложенному американским лидером Дональдом Трампом, в анклаве будет сформирован международный воинский контингент для контроля ситуации после прекращения огня между ХАМАС и Израилем 10 октября. Вашингтон настаивает на том, чтобы корпус располагал мандатом ООН.

    Ранее сообщалось, что в этот контингент войдут Египет, Турция, Индонезия и другие страны.

