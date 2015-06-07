Журнал "Исламского государства" продается на Amazon

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/Пропагандистский журнал джихадистов из "Исламского государства" под названием "Дабик" (Dabiq) появился в продаже в интернет-магазине Amazon.
В качестве издателя указан Hayat Media Centre, этот центр отвечает за пропаганду джихадистов на Западе и регулярно публикует видео-материалы и сводки новостей, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Интернет-магазин Amazon предлагает покупателям четыре номера журнала. Их можно заказать на сайтах магазина в Британии, США, Франции, Италии и Испании.
В описании журнала на сайте Amazon говорится, что "Дабик" - периодическое издание, освещающее вопросы монотеизма, поиска правды и джихада.
Журнал "Дабик" получил такое название в честь сирийского поселка Дабик, где, по мусульманскому преданию, произойдет великая битва приверженцев ислама с неверными. После этой битвы, как верят мусульмане, наступит конец старого мира, а для правоверных наступит мир и процветание.
В селении Дабик - всего 3000 жителей, он расположен на границе с Турцией, к северу от города Алеппо.
News DepartmentАвтор новости
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