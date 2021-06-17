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Жителям Кувейта запретили выезжать из страны без полной вакцинации от COVID-19

Жителям Кувейта запретили выезжать из страны без полной вакцинации от COVID-19 Правительство Кувейта объявило в четверг о новых мерах по противодействию пандемии коронавируса, запретив подданным выезжать из эмирата без полной вакцинации и введя определенные ограничения на въезд в страну.
Другие страны
17 июня 2021 г. 20:17
Жителям Кувейта запретили выезжать из страны без полной вакцинации от COVID-19

Правительство Кувейта объявило в четверг о новых мерах по противодействию пандемии коронавируса, запретив подданным выезжать из эмирата без полной вакцинации и введя определенные ограничения на въезд в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, новые правила вступают в силу с 1 августа.

Как заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Тарек аль-Музрам, подданные Кувейта смогут покидать пределы эмирата только после получения двух доз любой из одобренных в государстве вакцин. "Это не касается беременных женщин и тех категорий [жителей], которые в силу возраста или по состоянию здоровья в соответствии с выданными им Минздравом сертификатами не могут получить вакцину", - приводит его слова информационное агентство KUNA.

Кроме того, неграждане страны смогут въехать в Кувейт при условии полной вакцинации одним из трех одобренных в эмирате препаратов - Pfizer, AstraZeneca, Moderna - или после получения хотя бы одной дозы вакцины Johnson & Johnson. При этом, отметил чиновник, прибывающие должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, а также сделать еще один в течение семи дней после приезда. Все это время необходимо оставаться на карантине дома, добавил он, и можно будет прервать его досрочно лишь после второго отрицательного теста на коронавирус.

В среду Минздрав Кувейта объявил о выявлении в стране случаев заражения индийским штаммом коронавируса. С начала июня в эмирате ежедневно выявляется более 1 300 новых инфицированных, и эта цифра продолжает расти. По последним данным, в 4-миллионной стране зарегистрировано свыше 1,5 тыс. новых случаев, шесть человек умерли, а всего с начала пандемии было подтверждено свыше 332 тыс. случаев заражения, умерли 1 837 заболевших.

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