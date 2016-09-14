Жители Венеции протестуют против чрезмерного количества туристов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Венеции прошла демонстрация местных жителей, протестующих против чрезмерного числа туристов, приезжающих в их город.

Как сообщает Report, со ссылкой на Euronews, в историческом центре Венеции проживают сейчас, по официальным данным, 56 000 человек. В прошлом году его посетили около 30 миллионов туристов, то есть более 70 000 человек ежедневно.

Местные жители недовольны поведением туристов, они также заявляют, что устали продираться сквозь толпы приезжих на узких улицах.

Однако, городской бюджет нуждается в значительных средствах, которые обеспечивает поток туристов, но горожане настаивают, что Венеция не способна принимать их в таком количестве.