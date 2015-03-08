​Жители Мали сожгли двух человек за попытку устроить взрыв

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Мали местные жители города Гао сожгли двух молодых людей за попытку устроить взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

"Два молодых человека планировали устроить взрыв недалеко от участка береговой полиции. Они собирались дистанционно взорвать устройство, когда местные жители настигли их и сожгли", — заявил источник в службе безопасности.

Ранее также сообщалось, что в результате нападения на ночной клуб в столице Мали погибли пять человек.