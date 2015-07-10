Жители Европы раскололись по вопросу сохранения Греции в еврозоне

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Среди жителей европейских стран нет единства относительно продолжения пребывания Греции в еврозоне, свидетельствуют данные отчета, подготовленного испанским королевским институтом Elcano на основе опросов, проведенных в Испании, Франции и Германии, и представленного в пятницу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Так, согласно опросу, проведенному институтом Elcano, 74% испанцев считают, что Греция должна оставаться в еврозоне, еще 26% выступают против. Среди французов мнение разделилось примерно поровну: 49% за сохранение Греции в еврозоне, 50% — против (этот опрос проводил 6 июля французский институт изучения общественного мнения ODOXA). Негативнее всего настроены немцы: судя по опросу, проведенному международной исследовательской маркетинговой компанией YouGov с 10 по 24 июня, то есть до референдума, лишь 35% жителей Германии поддерживали тогда пребывание этой страны в зоне евро, 65% выступали против. Впрочем, после референдума ситуация несколько иная. Согласно опросу, проведенному YouGov с 6 по 10 июля, за выход Греции из евро выступают 47% жителей Германии, против — 37%, остальные не определились.

"Все это демонстрирует, что "греческий вопрос" разделил Европу. Отношение в разных странах очень разное: где-то жесткое, как в Германии, где-то более гибкое, как в Испании. Проводя опрос, мы хотели выяснить, чего хотят жители европейских стран. Вывод пессимистический: они хотят разного", - резюмировал на презентации доклада представитель института Elcano Игнасио Молина.

Около 51% испанцев готовы согласиться с отсрочкой выплаты греческого долга, примерно столько же готовы подождать во Франции — 55%. Еще 28% испанцев и 22% французов готовы простить грекам часть долга, 8% и 7% соответственно готовы простить весь долг. Не готовы идти ни на какие уступки грекам в плане долгов (ни суммы, ни сроков выплаты) 13% испанцев и 15% французов.

При этом как испанцы, так и французы считают, что политика жесткой экономии, к которой призывают греческое правительство кредиторы, не сработает (26% и 24% соответственно говорят, что это единственная для греков возможность решения своих экономических проблем, 74% и 75% верят, что существуют иные пути выхода из кризиса).