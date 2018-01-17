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    Жители Афганистана наградили Трампа золотой медалью “За храбрость”

    4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Жители Афганистана наградили американского лидера Дональда Трампа золотой медалью “За храбрость” за его позицию в отношении Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Washington Examiner.

    По данным издания, жители афганской провинции Логар собрали $645, чтобы оплатить изготовление золотой медали, которая была сделана вручную.

    Отмечается, что на ней выгравировано “За храбрость, от афганского народа Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки”.

    4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.

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