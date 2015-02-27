Жертвами взрывов и ракетных обстрелов в Багдаде стали восемь человек

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрывов и ракетных обстрелов в столице Ирака - Багдаде, передает Report со ссылкой на Рейтер.

По данным агентства, два взрыва прогремели на юге и севере города. Кроме этого, ракетному обстрелу подвергся один из южных районов Багдада.

Ни одна из группировок к настоящему моменту не взяла на себя ответственность за случившееся. Агентство отмечает, что правительство во главе с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади борется с группировкой "Исламское государство", которая уже отправляла в город террористов-смертников.