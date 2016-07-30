​Жертвами удара ВВС коалиции по селению Эль-Гандура стали 45 мирных жителей

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел САР направило сегодня послание генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну и Совету Безопасности с требованием "немедленно остановить авиаудары так называемой международной коалиции в Сирии".

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство САНА.

Согласно информации, в документе указывается, что жертвами последнего рейда ВВС коалиции, которую возглавляют США, в четверг стали 45 мирных жителей селения Эль-Гандура на севере республики.

20 июля МИД Сирии потребовал от генсека и Совбеза ООН осудить авиаудар, нанесенный 19 июля по селению Эт-Тухар под городом Манбидж. По данным сирийских властей, в результате бомбардировки там погибли более 120 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что налет совершили самолеты ВВС Франции.

"Бомбардировки американскими и французскими ВВС мирных населенных пунктов и экономических объектов в Сирии не имеют под собой никаких оснований", - подчеркивается в послании. МИД САР указывает, что "борьба с терроризмом в Сирии окажется успешной, если она будет координироваться с правительством и соответствовать нормам международного права".