Жертвами пожара в караоке-баре в столице Вьетнама стали 13 человек

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в караоке-баре в столице Вьетнама Ханое.

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, пожар начался из-за возгорания вывески заведения, затем охватил все восьмиэтажное здание, после чего перекинулся на несколько соседних.

В результате пожара сгорел автомобиль и несколько мотоциклов, припаркованных на улице.

Двое полицейских, участвовавших в спасательных работах, получили ожоги.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отдал распоряжение полиции расследовать причины пожара. Он также распорядился провести проверку пожарной безопасности в столичных караоке-клубах и ресторанах.