Жертвами падения вертолета в Нью-Йорке стали 5 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Количество жертв в результате падения вертолета в реку в Нью-Йорке возросло до пяти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NY1.

Ранее пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс сообщил о том, что один пассажир выжил, еще минимум двое погибли.

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер неподалеку от Манхеттена. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 марта. По меньшей мере два человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс.

Как уточняют журналисты, на месте ведутся поисково-спасательные работы.

Местные жители начали публиковать видео инцидента в социальных сетях.

По данным журналистов, на борту воздушного судна находились пять человек.