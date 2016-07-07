Жертвами наводнения в Китае стал 181 человек

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 181 человек погиб или пропал без вести в ходе сильных наводнений после недели ливневых дождей в центральной и восточной части Китая.

Как передает Report, об этом сообщает Gazeta со ссылкой на Associated Press.

В 8-миллионном городе Ухань на реке Янцзы за неделю выпало около 57,4 см осадков.

Официальные лица Уханя и государственные СМИ сообщили, что 14 человек погибли и один пропал без вести. Почти 170 тыс. жителей были эвакуированы, 80 тыс. размещены во временных убежищах.

Национальное министерство по гражданским делам сообщило, что 181 человек погиб или пропал без вести в соседних регионах.