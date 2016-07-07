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    Жертвами наводнения в Китае стал 181 человек

    В 8-миллионном городе Ухань на реке Янцзы за неделю выпало около 57,4 см осадков

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 181 человек погиб или пропал без вести в ходе сильных наводнений после недели ливневых дождей в центральной и восточной части Китая.

    Как передает Report, об этом сообщает Gazeta со ссылкой на Associated Press.

    В 8-миллионном городе Ухань на реке Янцзы за неделю выпало около 57,4 см осадков.

    Официальные лица Уханя и государственные СМИ сообщили, что 14 человек погибли и один пропал без вести. Почти 170 тыс. жителей были эвакуированы, 80 тыс. размещены во временных убежищах.

    Национальное министерство по гражданским делам сообщило, что 181 человек погиб или пропал без вести в соседних регионах.

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