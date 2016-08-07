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    ​Жертвами ливня в столице Македонии стали 15 человек

    В течение нескольких часов выпала месячная норма осадков

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли в результате сильнейшего ливня, прошедшего минувшей ночью в столице Македонии, Скопье. 

    Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел балканской страны.

    "В результате вчерашней непогоды погибли 15 человек, - цитирует информацию министерства местный портал "Нова ТВ". - Жертвы подтверждены в населенных пунктах Арачиново, Сингелич и Стайковцы (Скопский регион)".

    В течение нескольких часов в столице выпала месячная норма осадков, ливень сопровождался сильными порывами ветра. 

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