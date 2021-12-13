Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали девять человек

Девять членов экипажа погибли после того, как их грузовое судно затонуло рано утром 12 декабря у побережья города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Девять членов экипажа погибли после того, как их грузовое судно затонуло рано утром 12 декабря у побережья города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Грузовое судно "Тяньфэн 369" затонуло в морских водах в 30 морских милях к северо-востоку от Яньтая. В общей сложности 14 членов экипажа находились на борту, когда произошла авария.

Спасатели извлекли из воды 12 человек, трое из которых находились в стабильном состоянии, а девять - без признаков жизни. Спасательно-поисковая операция по поиску оставшихся двух пропавших без вести членов экипажа все еще продолжается.