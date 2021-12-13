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Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали девять человек

Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали девять человек Девять членов экипажа погибли после того, как их грузовое судно затонуло рано утром 12 декабря у побережья города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 07:56
Жертвами кораблекрушения на юге Китая стали девять человек

Девять членов экипажа погибли после того, как их грузовое судно затонуло рано утром 12 декабря у побережья города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Грузовое судно "Тяньфэн 369" затонуло в морских водах в 30 морских милях к северо-востоку от Яньтая. В общей сложности 14 членов экипажа находились на борту, когда произошла авария.

Спасатели извлекли из воды 12 человек, трое из которых находились в стабильном состоянии, а девять - без признаков жизни. Спасательно-поисковая операция по поиску оставшихся двух пропавших без вести членов экипажа все еще продолжается.

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