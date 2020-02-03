​Жертвами бомбардировок в Идлибе стали 11 мирных жителей

Армия режима Башара Асада продолжает подвергать бомбардировкам и обстрелам районы Идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в результате ударов авиации режима, погибли еще 11 мирных жителей.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что наносятся удары по городу Серакиб, поселку Сермин, а также селениям Дадих, Мердих, Нейреб в провинции Идлиб. Кроме того, авиаатакам подвергается поселок Дарет Иззе в провинции Алеппо.

Как сообщают источники в Управлении гражданской обороны Сирии, жертвами удара военных самолетов в населенном пункте Сермин стали 8 мирных жителей.

Авиация дамасского режима провела рейды в районах Джисир аш-Шугур, Кефенбиль, Биннеш, Хас, Дейр Сюнбюль, Бара, Магара, Тренбеве Джубаш. Жертвами налетов стали три человека.