Жертвами бомбардировки пригорода Дамаска стали более 70 человек

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС сирийских правительственных войск нанесли удары по Восточной Гуте под Дамаском, в результате чего погибли более 70 человек, в том числе 12 детей, сообщает Report со ссылкой на news.ru.

Бомбардировки стали ответом на ракетные обстрелы столицы, совершенные утром 5 февраля боевиками террористической организации "Армия Ислама". В Дамаске погибли не менее десяти человек.

Напомним, по данным ООН, с начала гражданской войны в Сирии погибли более 200 тысяч человек.