​Жертвами атаки террористов в Нигере стали 70 военных

В Нигере боевики совершили нападение на военный лагерь, в результате чего погибли около 70 солдат, множество получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", инцидент имел место близ границы с Мали.
Террористам удалось захватить лагерь и удерживать контроль над его территорией в течение всей ночи.
Выбить боевиков из базы удалось только после прибытия подкрепления.
По данным источников в силах безопасности, в ходе столкновения уничтожены 57 террористов.
Официального заявления в связи с произошедшим пока не поступало.
Anar TağıyevАвтор новости