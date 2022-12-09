Жапаров: В странах ЕАЭС более 75% расчетов осуществляется в нацвалютах

Более 75% расчетов между странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) осуществляется в национальных валютах

Более 75% расчетов между странами Евразийского экономического совета (ЕАЭС) осуществляется в национальных валютах.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании ЕАЭС.

По его словам, с помощью совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности этой весной удалось избежать дефицита продовольствия.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что другим важным шагом, предпринятым для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле.