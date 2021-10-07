Землетрясение в Пакистане: 20 погибших, более 300 пострадавших

Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана возросло до 20, более 300 человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По данным издания, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан. Власти занимаются оценкой ущерба, причиненного стихийным бедствием. Сообщается, что были разрушены административные здания провинции.
Ранее сообщалось о 15 погибших, число пострадавших не уточнялось.
В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население - около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (02.01 четверга, бакинское время).
Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.