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Землетрясение в Пакистане: 20 погибших, более 300 пострадавших

Землетрясение в Пакистане: 20 погибших, более 300 пострадавших По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в пакистанской провинции Белуджистан.
Другие страны
7 октября 2021 г. 07:34
Землетрясение в Пакистане: 20 погибших, более 300 пострадавших

Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана возросло до 20, более 300 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на местное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным издания, подземные толчки ощущались в Кветте, Сибби, Пишине, Чамане и ряде других городов провинции Белуджистан. Власти занимаются оценкой ущерба, причиненного стихийным бедствием. Сообщается, что были разрушены административные здания провинции.

Ранее сообщалось о 15 погибших, число пострадавших не уточнялось.

В ночь на четверг Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, произошедшем на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население - около 733 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

04:28

По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.

Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (02.01 четверга, бакинское время).

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanda zəlzələ zamanı azı 20 nəfər həlak olub, yüzlərlə insan xəsarət alıb

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