Землетрясение в Калифорнии вызвало ряд последствий

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг на юге Калифорнии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно информации, эпицентр находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса (население - около 4 млн человек), неподалеку от города Риджкрест. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Позже стало известно, что после землетрясения в городе начались пожары. Об этом сообщила в эфире телеканала CNN мэр города Пегги Бриден.

Как она уточнила, поступила информация о пяти пожарах. Их причиной, предположительно, стало повреждение газопровода. Кроме того, некоторые здания остались без электроснабжения. Бриден отметила, что информация о погибших пока не поступала, сведения о пострадавших уточняются.