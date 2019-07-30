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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане к югу от Токио

​Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане к югу от Токио

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, угроза цунами не объявлялась.

Как передаёт Report, oб этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился к востоку от небольшого острова Хатидзё, а очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в центральной части Токио и соседних префектурах.

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