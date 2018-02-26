Землетрясение магнитудой 7,6 бала произошло в Папуа-Новой Гвинее, есть вероятность цунами

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Два довольно мощных землетрясения произошло в Папуа-Новой Гвинее. Как передает Report, со ссылкой на геологическую службу США (USGS), первое землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано в 03.44 понедельника по местному времени в 92 километрах к западу от города Поргера.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Ровно через полтора часа в стране опять случились подземные толчки, силой 5,5 бала.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты говорят о высокой вероятности цунами.