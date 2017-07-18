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    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у Алеутских островов

    Эпицентр находился в 303 км к западу от крупнейшего острова группы Ближних островов

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,4 произошло во вторник в море у побережья Алеутских островов, которые относятся к территории американского штата Аляска.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

    По ее информации, эпицентр стихии находился в 303 км к западу от острова Атту - крупнейшего острова группы Ближних островов (площадь 892,8 кв. км и в 706 км к востоку от Петропавловска-Камчатского). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

    Согласно сообщению Тихоокеанского центра предупреждения цунами, угрозы возникновения этого явления из-за данного землетрясения нет.

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