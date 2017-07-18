Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у Алеутских островов

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,4 произошло во вторник в море у побережья Алеутских островов, которые относятся к территории американского штата Аляска.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 303 км к западу от острова Атту - крупнейшего острова группы Ближних островов (площадь 892,8 кв. км и в 706 км к востоку от Петропавловска-Камчатского). Очаг землетрясения залегал на глубине 48 км.

Согласно сообщению Тихоокеанского центра предупреждения цунами, угрозы возникновения этого явления из-за данного землетрясения нет.