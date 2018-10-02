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    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США. По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба. 

    Как передает Report, Очаг залегал на глубине 30 км. К настоящему моменту данных о жертвах или разрушениях не поступало. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около индонезийского города Палу. Число погибших в результате бедствия, вызванного землетрясением и цунами, превысило 1200 человек.

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