Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США. По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в районе острова Сумба.

Как передает Report, Очаг залегал на глубине 30 км. К настоящему моменту данных о жертвах или разрушениях не поступало. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября около индонезийского города Палу. Число погибших в результате бедствия, вызванного землетрясением и цунами, превысило 1200 человек.