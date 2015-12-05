Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Аргентине

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Аргентины, передает в субботу Геологическая служба США (USGS).

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу 23:10 по местному времени (в субботу 05:10 мск) в 22 километрах к северо-западу от города Каймансито на севере Аргентины. Очаг располагался на глубине 21,1 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.