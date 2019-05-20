Президент Украины Владимир Зеленский досрочно распускает Верховную Раду.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил он сам во время своей речи в Верховной Раде после вступления на должность главы государства.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал В.Зеленский.

Он также призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность.

По словам Зеленского, его первая задача - прекращение огня в Донбассе. В.Зеленский добавил, что готов даже пожертвовать своей должностью ради наступления мира в Донбассе. Он указал, что будет пытаться вернуть утраченные территории

"Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что нет "правильных" и "неправильных" украинцев. Он добавил, что предпримет все усилия для того, чтобы армию страны уважали.