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Зеленский досрочно распускает Верховную Раду

Зеленский распускает Верховную Раду
​Президент Украины Владимир Зеленский досрочно распускает Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно распускает Верховную Раду.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил он сам во время своей речи в Верховной Раде после вступления на должность главы государства.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал В.Зеленский.

Он  также призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность. 

По словам Зеленского, его первая задача - прекращение огня в Донбассе. В.Зеленский добавил, что готов даже пожертвовать своей должностью ради наступления мира в Донбассе. Он указал, что будет пытаться вернуть утраченные территории

"Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - подчеркнул он.

Украинский президент отметил, что нет "правильных" и "неправильных" украинцев. Он добавил, что предпримет все усилия для того, чтобы армию страны уважали.

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