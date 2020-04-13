​Зеленский пообещал награду за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1 млн долларов США за изобретение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Как передает Report, об этом изданию "Левый берег" рассказал замглавы Минздрава страны, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — заявил Ляшко.

Он также уточнил, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается по оптимистическому сценарию, при котором за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии", — добавил замглавы минздрава.

Ляшко отметил, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине прогнозируется примерно на 17 апреля при сохранении эффекта превентивных мер на том уровне, на котором он сохраняется сейчас.

"Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно", — указал он.

По данным украинского Минздрава на 12 апреля, всего на Украине зарегистрировано 2 777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выписаны из больниц.