Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в стране могут состояться только после завершения российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом глава украинского государства заявил в интервью Corriere della Sera.

"Они, безусловно, пройдут после окончания войны, а не во время временного перемирия. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; я посмотрю, чего хотят украинцы",- сказал он.

При этом Зеленский заявил, что вопрос замены военной помощи со стороны США на европейскую обсуждается с партнерами в ЕС.

"Мы обсуждаем это с европейцами. Нам нужно объединить силы; если Соединенные Штаты прекратят военную помощь, мы должны быть готовы защищаться. У Европы есть богатства и промышленность, но она еще не развита в военной сфере; ей нужен наш опыт. Сегодня европейцы быстрее, чем раньше, но они ещё не способны заменить Соединенные Штаты",- отметил он.

Зеленский также отметил, что Украина не хочет втягивать Европу в российско-украинскую войну. "Я не хочу втягивать европейцев в нашу войну против России на нашей территории. Но я думаю о линиях обороны с помощью стен из беспилотников, которые смогут блокировать любые российские атаки на Европу", - сказал он.