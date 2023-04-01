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Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России

Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний РФ.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 16:10
Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний РФ.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, распространенном на сайте главы государства.

Согласно документу, санкции в отношении всех 33 физических лиц вводятся сроком на 10 лет. Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер.

Рестрикции против юридических лиц также вводятся сроком на 10 лет.

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