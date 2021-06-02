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Зеленский внес в Раду закон об олигархах

Зеленский внес в Раду закон об олигархах Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на экономку, политику и медиа.
Другие страны
2 июня 2021 г. 20:54
Зеленский внес в Раду закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющих влияние на экономку, политику и медиа.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

"Этот документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.

В офисе сообщили, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

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