Зеленский внес в Раду закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на экономку, политику и медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющих влияние на экономку, политику и медиа.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

"Этот документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.

В офисе сообщили, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.