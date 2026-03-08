Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Зеленский: Украина и Нидерланды намерены наращивать производство вооружений

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 16:55
    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, который находится с визитом в Киеве.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

    Зеленский проинформировал премьера Нидерландов о ситуации на поле боя и о беспрерывных российских атаках.

    "Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке каждый день, пока продолжается война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно. Это прогнозируемые 3 миллиарда евро ежегодно. Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая является критической для нас и позволяет закупать ракеты для ПВО", - подчеркнул он.

    Зеленский также завил, что Украина и Нидерланды продолжат наращивать своместное производство вооружений: "В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, лицензии, возможные объемы производства".

    Украинский лидер также поблагодарил Нидерланды за всестороннюю поддержку, оказываемую Киеву с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

    Нидерланды Украина Владимир Зеленский Роб Йеттен встреча
