Зеленский: Украина и Нидерланды намерены наращивать производство вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, который находится с визитом в Киеве.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Зеленский проинформировал премьера Нидерландов о ситуации на поле боя и о беспрерывных российских атаках.

"Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке каждый день, пока продолжается война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно. Это прогнозируемые 3 миллиарда евро ежегодно. Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая является критической для нас и позволяет закупать ракеты для ПВО", - подчеркнул он.

Зеленский также завил, что Украина и Нидерланды продолжат наращивать своместное производство вооружений: "В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, лицензии, возможные объемы производства".

Украинский лидер также поблагодарил Нидерланды за всестороннюю поддержку, оказываемую Киеву с первых дней полномасштабного вторжения РФ.