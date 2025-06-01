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Зеленский: Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит Умеров

Зеленский: Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит Умеров Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вновь возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.
Другие страны
1 июня 2025 г. 17:09
Зеленский: Украинскую делегацию на переговорах с Россией возглавит Умеров

Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вновь возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. <...> Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", - написал он.

По словам Зеленского, делегация планирует обсудить множество вопросов, в том числе вопросы прекращения огня, освобождения пленных.

Ранее Умеров заявил, что Киев "не против" встречи с российской стороной, но до ее начала ждет от Москвы меморандум.

Отметим, что предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Umerov Rusiya ilə danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək

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