Зеленский: Украина ведет переговоры о предоставлении ПВО с пятью странами

Киев считает приоритетным решение вопроса противовоздушной обороны Украины, и сейчас ведет переговоры по поставкам ПВО с пятью странами.

Киев считает приоритетным решение вопроса противовоздушной обороны Украины, и сейчас ведет переговоры по поставкам ПВО с пятью странами.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметил президент, отмечаются положительные результаты по поставкам Украине нескольких систем NASAMS и IRIS-T от германских партнеров.

"Также от США. Мы ожидаем, благодарны за поддержку этого процесса. Ожидаем NASAMS, также мы еще этого не получили. Это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме этого, мы настроены работать по этому поводу и с Францией, Италией, Германией", - отметил президент Украины.

Также Зеленский добавил, что Киев до сих пор не получил положительной реакции касательно поставок ПВО от Израиля.

"Как бы то ни было, государств, которые способны нам гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО их не так много, вот вокруг этих пяти государств и надо решать этот вопрос", - добавил президент.